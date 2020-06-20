Лесовоз улетел в реку в Приморье

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:12:12+03:00

Бревна рассыпались по реке, о пострадавших пока не сообщается [фото]

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В Приморском крае в реку с моста упал лесовоз с грузом. В момент ДТП он был с грузом, бревна рассыпались по реке.

- ДТП в Чугуевском районе, около Ленино, лесовоз улетел с моста в реку, - сообщил 20 июня паблик «Экипажи ДПС» со ссылкой на подписчика.

ДТП с лесовозом в Чугуевском районе. Фото: dps_vl

О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU