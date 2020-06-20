Самое большое водохранилище Приморья дождалось ремонта

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:45:41+03:00

За много лет в бетонной чаше водосбросной воронки произошли разрушения

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Стартовала первая очередь капитального ремонта уникального гидротехнического сооружения - крупнейшего гидроузла Приморья «Артемовский» на водохранилище в селе Многоудобное.

- Общая площадь ремонта – около 2 тысяч квадратных метров, в ближайшее время планируется к восстановлению 1 тысяча квадратных метров. Используются современные материалы и технологии, применяемые в гидротехническом строительстве, – пояснили специалисты водоканала.

Артемовский гидроузел расположен на реке Артемовка в 113 километрах от Владивостока. В его составе – насосно-фильтровальная станция и водохранилище с запасом воды 118 миллионов кубических метров. Это самое большое водохранилище в Приморье, а гидроузел – уникальный гидротехнический комплекс с плотиной протяженностью 1200 метров, автоматическим шахтным водосбросом: воронкой и водоотводящим тоннелем.

- Аналогов конструкции воронки в России, да и в мире нет, похожая есть только в Канаде. В 1989 году группе проектировщиков и строителей была присуждена государственная премия РСФСР в области науки и техники, – добавили на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU