Несколько автомобилей разбились на федеральной трассе в Приморье

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:24:04+03:00

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Автомобильная авария произошла вечером 20 июня на выезде из Вольно-Надеждинского в сторону Владивостока. Как сообщают очевидцы, пострадало как минимум три автомобиля, на федеральной трассе осложнено движение.

- Скорая только уехала, а полиция на месте. Разговаривают с мужчиной без футболки, - сообщил подписчик «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786020" frameborder="0"></iframe> ДТП на выезде из Вольно-Надеждинского в сторону Владивостока.

О пострадавших пока не сообщается. Место ДТП пришлось огородить конусами. В сторону Владивостока наблюдается затор.

В сторону Владивостока наблюдается заторФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU