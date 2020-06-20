Несколько автомобилей разбились на федеральной трассе в Приморье
Автомобильная авария произошла вечером 20 июня на выезде из Вольно-Надеждинского в сторону Владивостока. Как сообщают очевидцы, пострадало как минимум три автомобиля, на федеральной трассе осложнено движение.
- Скорая только уехала, а полиция на месте. Разговаривают с мужчиной без футболки, - сообщил подписчик «КП».
ДТП на выезде из Вольно-Надеждинского в сторону Владивостока.
О пострадавших пока не сообщается. Место ДТП пришлось огородить конусами. В сторону Владивостока наблюдается затор.
В сторону Владивостока наблюдается заторФото: Милана СОКОЛ
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ИСТОЧНИК KP.RU