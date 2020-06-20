Жителя Владивостока, кричавшего на улицах, что коронавируса не существует, оштрафовали
Подозрительный мужчина с рыжей бородой привлек внимание жителей Владивостока своим неряшливым видом и неадекватным поведением на улицах города. Нарушитель спокойствия проводил агитацию, заявляя, что президент страны умер, а коронавируса вообще не существует.
Сообщения о необычном гражданине, пристававшим к прохожим, поступили в полицию от жителей Эгершельда. По словам очевидцев, мужчина ростом около 180 см с рыжей бородой ходит по улицам и сообщает всем встречным, что президент скончался, а COVID-19 полная выдумка и его не существует.
Прибывшие сотрудники полиции остановили неадекватного мужчину и составили на него административный протокол за нарушение режима самоизоляции. Стражи порядка также провели с ним небольшую профилактическую беседу о недопустимости подобных высказываний и предупредили, что если он не прекратит приставать к людям, будут новые штрафы.
Также выяснилось, что данный гражданин без определенного места жительства регулярно появляется не только в центре Владивостока, но выезжает в пригород, где также рассказывает прохожим различные выдуманные истории по различным поводам. Мужчина страдает психическим расстройством и периодически проходит лечение в специализированной больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU