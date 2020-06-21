Дожди, грозы и сильный ветер: погода в Приморье на 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:19:04+03:00

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Погодные условия в Приморском крае, вызванные фронтальными разделами, сегодня, 21 июня, не Приморья порадуют жителей региона. На территории облачно, сильный дождь и грозы. В отдельных районах еще и сильный ветер. Температурный фон будет колебаться от +9 до +20 градусов.

Так, в Уссурийске будет дождь, утром сильный, и гроза. Ветер южный сильный. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.

В Находке облачно и дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +14...+16 градусов.

Во Владивостоке сегодня также дождь, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный очень сильный. Столбик термометра поднимется до +12...+14 градусов.

Температура воды в Амурском заливе составляет +18 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU