2020-06-21T05:09:12+03:00
Происшествия

Девушка-водитель врезалась в столб на остановке Молодежной во Владивостоке

По предварительным данным, она не справилась с управлением на мокрой дороге
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Девушка-водитель погибла на месте происшествия. Фото: dps_control125rusДевушка-водитель погибла на месте происшествия. Фото: dps_control125rus
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Серьезная авария произошла на остановке Молодежная во Владивостоке. Водитель автомобиля Toyota Allion не справился с управлением и врезался в столб. Есть один погибший.

К инстаграме @dps_control125rus появились кадры аварии, которая произошла рано утром. На них видно, как автомобиль Toyota Allion буквально намотался на столб. По предварительным данным транспортное средство занесло на мокрой трассе.

Одни очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля сидела девушка, которая не справилась с управлением. В результате аварии она погибла на месте.

Отмечается, что с ней в транспортном средстве также был пассажир. Молодого человека доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Однако нашлись и те, кто в момент аварии находился в непосредственной близости от покореженного авто. По их словам, за рулем был молодой человек, а не девушка.

В любом случае, в произошедшем сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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