2020-06-21T04:55:35+03:00
Общество

Есть видео: Prius разбил тротуар в центре Владивостока

Произошедшее попало на камеру
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Транспортное средство занесло на мокрой дороге. Фото: dps.controlТранспортное средство занесло на мокрой дороге. Фото: dps.control
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В центре Владивостока водитель Toyota Prius разнес тротуар. Автомобиль занесло на мокрой дороге. Рулевой не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

В инстаграм-паблике @dps.control появился видеоролик, на котором запечатлен момент аварии. На кадрах видно, что автомобиль Toyota Prius занесло на повороте. Водитель не успел вовремя среагировать, потерял управление и транспортное средство сначала развернуло, после чего оно опрокинулось на бок, повредив тротуар и ограждение.

По предварительным данным в аварии никто не пострадал. Подробности произошедшего выясняются.

ДТП на Алеутской 52 зафиксировала камера видеонаблюдения.Водитель не справился с управлением на мокрой трассе. Видео: dps.control

ИСТОЧНИК KP.RU

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