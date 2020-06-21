Число снижается: за последние сутки коронавирус диагностирован у 89 приморцев

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:16:10+03:00

летальных исходов за последние сутки зарегистрировано не было Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 89 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвердился у 3 553 человек. Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, на данный момент в регионе сохраняется тенденция на снижение заболеваемости.

Всего по данным оперативного штаба победить вирус удалось еще 63 жителям региона.

«Несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших», – отмечают специалисты.

Летальных случаев за минувшие сутки нет.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу на предстоящий период сохранить тенденцию сокращения количества заболевших коронавирусом. Для этого усилена работа административных комиссий в муниципальных образованиях из «красных» и «желтых» зон.

ИСТОЧНИК KP.RU