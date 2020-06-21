Глава Приморья оставил задачу в связи с коронавирусом

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:11:07+03:00

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил серьезную задачу перед административными комиссиями. Чтобы сохранить тенденции по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, в ряде муниципальных образований будет усилена работа в этом направлении. Касается поручение «красных» и «желтых» зон, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, глава региона поручил административным комиссиям тех муниципалитетов, где регистрируется больше всего заболевших, более пристально следить за соблюдением норм, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и обработка предприятий и общественных мест. Это нужно для того, чтобы в Приморском крае сохранилась тенденция по снижению заболеваемости.

«За последние сутки вылечились от коронавируса 63 человека, заразились – 89. Несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших», – отметили специалисты.

Всего с начала эпидемии в Приморье 3 553 человека заболели COVID-19. Победили заболевание 2 067 человек. Умерли от COVID-19 33 человека.

Напомним, на днях стало известно, что Государственная жилищная инспекция Приморского края выявила 2200 нарушений в работе управляющих компаний по дезинфекции подъездов. В связи с чем глава региона поручил усилить санитарную обработку подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU