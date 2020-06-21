2020-06-21T06:11:07+03:00
Общество

Глава Приморья оставил задачу в связи с коронавирусом

Административным комиссиям из «желтых» и «красных» зон региона придется усилить работу
Поделиться:
Олег Кожемяко поручил усилить работу административных комиссий. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)Олег Кожемяко поручил усилить работу административных комиссий. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Изменить размер текста:

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил серьезную задачу перед административными комиссиями. Чтобы сохранить тенденции по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, в ряде муниципальных образований будет усилена работа в этом направлении. Касается поручение «красных» и «желтых» зон, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, глава региона поручил административным комиссиям тех муниципалитетов, где регистрируется больше всего заболевших, более пристально следить за соблюдением норм, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и обработка предприятий и общественных мест. Это нужно для того, чтобы в Приморском крае сохранилась тенденция по снижению заболеваемости.

«За последние сутки вылечились от коронавируса 63 человека, заразились – 89. Несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших», – отметили специалисты.

Всего с начала эпидемии в Приморье 3 553 человека заболели COVID-19. Победили заболевание 2 067 человек. Умерли от COVID-19 33 человека.

Напомним, на днях стало известно, что Государственная жилищная инспекция Приморского края выявила 2200 нарушений в работе управляющих компаний по дезинфекции подъездов. В связи с чем глава региона поручил усилить санитарную обработку подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Приморья оставил задачу в связи с коронавирусом
Число снижается: за последние сутки коронавирус диагностирован у 89 приморцев
Есть видео: Prius разбил тротуар в центре Владивостока
Девушка-водитель врезалась в столб на остановке Молодежной во Владивостоке
Дожди, грозы и сильный ветер: погода в Приморье на 21 июня
Жителя Владивостока, кричавшего на улицах, что коронавируса не существует, оштрафовали
Несколько автомобилей разбились на федеральной трассе в Приморье
Самое большое водохранилище Приморья дождалось ремонта
Лесовоз улетел в реку в Приморье
Сильный дождь обрушится на Владивосток через несколько часов
Подъезды домов в Приморье дезинфицируют с огромным количеством нарушений
Новая жертва: от коронавируса в Приморье погибло уже 33 человека
Число заболевших COVID-19 за сутки в Приморье опустилось ниже сотни
Центр Владивостока перекрыли из-за репетиции Парада Победы
Наводнение обещают Приморью в конце июня
ГИБДД объявляет добрую акцию: маленьким приморцам предлагают помочь навести порядок на дорогах