Двое приморцев ограбили на 17 тысяч рублей своего случайного знакомого
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ограбили на 17 тысяч рублей своего случайного знакомого. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, о случившемся в полицию сообщил 37-летний житель Уссурийска. По словам приморца, накануне вечером он познакомился с двумя мужчинами, которых впоследствии пригласил к себе в гости. В ходе совместно распития алкогольных напитков, новые знакомые решили его ограбить. Злоумышленники пригрозили хозяину квартиры ножом и потребовали отдать им телефон и деньги, после чего скрылись. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.
Стражам правопорядка удалось по горячим следам установить подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя 37 и 42 двух лет. Сейчас они заключены под стражу, полиция выясняет их причастность к другим преступлениям.
Отметим, что согласно санкции статьи 162 УК РФ «Разбой», мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU