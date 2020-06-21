Двое приморцев ограбили на 17 тысяч рублей своего случайного знакомого

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:05:38+03:00

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Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ограбили на 17 тысяч рублей своего случайного знакомого. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, о случившемся в полицию сообщил 37-летний житель Уссурийска. По словам приморца, накануне вечером он познакомился с двумя мужчинами, которых впоследствии пригласил к себе в гости. В ходе совместно распития алкогольных напитков, новые знакомые решили его ограбить. Злоумышленники пригрозили хозяину квартиры ножом и потребовали отдать им телефон и деньги, после чего скрылись. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Стражам правопорядка удалось по горячим следам установить подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя 37 и 42 двух лет. Сейчас они заключены под стражу, полиция выясняет их причастность к другим преступлениям.

Отметим, что согласно санкции статьи 162 УК РФ «Разбой», мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU