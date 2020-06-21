Автопробег в честь Дня медиков прошел во Владивостоке

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:17:42+03:00

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В честь Дня медиков студенты ТГМУ провели автопробег. Ребята пели песни и рассказывали стихи. Точкой отправления стала Краевая детская клиническая больница №1.

Как рассказали в КДКБ №1, колонна автомашин остановилась у главного входа в клинику. Врачи и медсестры стояли на крылечке под зонтиками, журналисты, пряча от ливня телекамеры и фотоаппараты, искали удачный ракурс, а студенты ТГМУ, как будто и не замечая дождь, поздравляли сотрудников больницы. Медики с удовольствием слушали песни под гитару и стихи, громкими аплодисментами благодаря ребят за полчаса позитива и отличного настроения.

Мероприятие прошло в рамках акции «Спасибо медикам», организованной волонтерами-медикам и активистами Всероссийской акции #МыВместе, которая стартовала в России с 18 июня. Во Владивостоке в акции приняли участие 10 человек. Студенты проложили свой маршрут вдоль нескольких крупных больниц города. Планировалось, то ребята посетят КДКБ №1, ВКБ №1, Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи и ВКБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU