«Вы из тайги приехали?»: неприличный жест водителя на дороге Владивостока стоил ему дорого
В неприятной ситуации оказался автомобилист во Владивостоке, который за опрометчивый поступок попал под горячую руку оппонента. Мужчины не смогли поделить дорогу в районе проспекта Красного Знамени. Один из водителей не придумал ничего умнее, как показать неприличный жест, за что и поплатился.
На видеорегистратор очевидца попала разборка в одном из дворов Владивостока. На кадрах отчетливо видно, как к белому седану стремительно подошли мужчина и женщина. Дама обрушилась на водителя с криками: «Ты, что мне тут пальцы показываешь?». А ее спутник решил подкрепить словесную атаку доводами помощнее. Мужчина нанес несколько точных ударов любителю неприличных жестов.
Разборки автомобилистов на дороге Владивостока.Видео: dps_mesto
Самосуд продолжался около 2-х минут. Стоит отметить, что очевидцы вмешались лишь в самом конце. Мужчина в машине, которого был установлен видеорегистратор, вышел к разгоряченным участникам конфликта.
– Слышишь, уважаемый, может успокоишься?, – обратился к зачинщику конфликта свидетель.
– Тебе он будет средний палец показывать, будет приятно?, – парировал оппонент.
– Что, сразу морду бить надо? Вы дикие что ли, из тайги приехали?, – подытожил очевидец.
Видео, разлетевшееся в социальных сетях, вызвало волну комментариев. Некоторые пользователи интернета встали на защиту побитого водителя. Отмечая, что решать вопросы кулаками – не самая лучшая мера. Другие же поддержали экипаж микроавтобуса, разъяренный после наглой выходки на дороге.
– Тут у каждого своя правда... Если решил показать неприличный жест, то будь готов получить по лицу, – отметил один из пользователей популярного автомобильного сообщества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU