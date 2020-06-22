«Вы из тайги приехали?»: неприличный жест водителя на дороге Владивостока стоил ему дорого

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:31:13+03:00

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В неприятной ситуации оказался автомобилист во Владивостоке, который за опрометчивый поступок попал под горячую руку оппонента. Мужчины не смогли поделить дорогу в районе проспекта Красного Знамени. Один из водителей не придумал ничего умнее, как показать неприличный жест, за что и поплатился.

На видеорегистратор очевидца попала разборка в одном из дворов Владивостока. На кадрах отчетливо видно, как к белому седану стремительно подошли мужчина и женщина. Дама обрушилась на водителя с криками: «Ты, что мне тут пальцы показываешь?». А ее спутник решил подкрепить словесную атаку доводами помощнее. Мужчина нанес несколько точных ударов любителю неприличных жестов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786247" frameborder="0"></iframe> Разборки автомобилистов на дороге Владивостока.Видео: dps_mesto

Самосуд продолжался около 2-х минут. Стоит отметить, что очевидцы вмешались лишь в самом конце. Мужчина в машине, которого был установлен видеорегистратор, вышел к разгоряченным участникам конфликта.

– Слышишь, уважаемый, может успокоишься?, – обратился к зачинщику конфликта свидетель.

– Тебе он будет средний палец показывать, будет приятно?, – парировал оппонент.

– Что, сразу морду бить надо? Вы дикие что ли, из тайги приехали?, – подытожил очевидец.

Видео, разлетевшееся в социальных сетях, вызвало волну комментариев. Некоторые пользователи интернета встали на защиту побитого водителя. Отмечая, что решать вопросы кулаками – не самая лучшая мера. Другие же поддержали экипаж микроавтобуса, разъяренный после наглой выходки на дороге.

– Тут у каждого своя правда... Если решил показать неприличный жест, то будь готов получить по лицу, – отметил один из пользователей популярного автомобильного сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU