2020-06-22T04:28:38+03:00
Происшествия

Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке

Специалист электросети за деньги закрывал глаза на нарушения [видео]
Милана СОКОЛ
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Работника крупного предприятия края подозревают в получении взяткиРаботника крупного предприятия края подозревают в получении взяткиФото: принтскрин видео.
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В Приморье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного из-за получения взятки должностным лицом крупного предприятия. От трех до восьми лет лишения свободы с сорокократным штрафом грозит работнику уссурийской электросети. Специалист решил скрыть нарушения за вознаграждение в 50 тысяч рублей.

История развернулась в Уссурийске еще в октябре 2017 года. Тогда работник электросети помог индивидуальному предпринимателю уклониться от уплаты задолженности. Специалист попросту закрыл глаза на несанкционированную замену прибора учета в здании батутного центра, естественно не бесплатно. При этом новый счетчик не был проверен перед вводом в эксплуатацию. Работник электросети, ответственный за установку, решил вообще не выезжать на место.

Задержание подозреваемого в получении взятки в Приморье.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Задержать нечестного специалиста смогли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушителем оказался 31-летней местный житель. Специалисты нагрянули с обыском в дом подозреваемого. Мужчина может теперь надолго лишиться свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке