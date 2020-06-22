2020-06-22T02:30:01+03:00
Общество

Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья

В День медицинского работника наград удостоились многие работники российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с СОVID-19
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Начальник госпиталя COVID+, профессор Анна СимаковаНачальник госпиталя COVID+, профессор Анна Симакова
Изменить размер текста:

21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Пирогова российских медицинских работников «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (СОVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга». Среди награжденных новым орденом три врача из Приморского края: главный инфекционист региона, начальник госпиталя COVID+, профессор Анна Симакова; заместитель главного врача по лечебной части владивостокской клинической больницы № 4 (Дальзаводской) Наталья Дитцель и заместитель главного врача ГБУЗ ККБ № 2 (Больницы рыбаков) по эпидемиологическому обеспечению, врач-эпидемиолог высшей категории Елена Чиркова.

Медалью Луки Крымского награждена главная медицинская сестра Дальзаводской больницы Людмила Денисенко.

СПРАВКА:

19 июня 2020 года президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой
Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину
Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке