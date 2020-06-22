Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья

22 Июнь 2020 2020-06-22T02:30:01+03:00

В День медицинского работника наград удостоились многие работники российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с СОVID-19

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21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Пирогова российских медицинских работников «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (СОVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга». Среди награжденных новым орденом три врача из Приморского края: главный инфекционист региона, начальник госпиталя COVID+, профессор Анна Симакова; заместитель главного врача по лечебной части владивостокской клинической больницы № 4 (Дальзаводской) Наталья Дитцель и заместитель главного врача ГБУЗ ККБ № 2 (Больницы рыбаков) по эпидемиологическому обеспечению, врач-эпидемиолог высшей категории Елена Чиркова.

Медалью Луки Крымского награждена главная медицинская сестра Дальзаводской больницы Людмила Денисенко.

СПРАВКА:

19 июня 2020 года президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

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ИСТОЧНИК KP.RU