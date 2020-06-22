Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде

22 Июнь 2020 2020-06-22T03:04:55+03:00

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Полиция Приморья привлекала к административной ответственности мать двухлетнего ребенка, попавшего в ДТП. 6 июня в селе Буссевка в Спасском районе 20-летняя женщина, перевозившая двухлетнего сына, не справилась с управлением мопеда и опрокинулась в кювет. Мальчик стоял между мамой и панелью приборов мопеда. Ребенок получил травмы головы и был доставлен в больницу. Мать не пострадала.

Установлено, что женщина обучение на управление транспортным средством не проходила. Ни на ней, ни на ребенке не было защитной экипировки.

Полиция составила ряд административных материалов — женщина может получить штраф до 24 тысяч рублей. Кроме того, о факте ДТП уведомили должностные лица управления образования, детский сад, который посещает мальчик, а также инспектора по делам несовершеннолетних, информирует пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Схема аварии. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU