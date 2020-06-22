Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки

22 Июнь 2020 2020-06-22T03:10:02+03:00

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Цветами, памятными подарками и тёплыми словами благодарности Фонд «Восточный Порт» поздравил работников медицинских учреждений Находки (городской больницы, родильного дома и Восточной больницы микрорайона Врангель) в преддверии профессионального праздника. В текущем году, когда многие врачи и медсёстры находятся на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19, больше других рискуя собственной жизнью и спасая жизни других людей, эта дата становится особенно значимой для людей в белых халатах.

– Профессию врача выбирают люди, которые по-настоящему любят своё дело. Человек, решивший стать медицинским работником, обладает такими уникальными качествами характера, как самоотверженность, доброта, честность и милосердие. Искренне восхищаемся вашим трудом и тем, как порой вы отдаёте себя своей профессии, – обратилась к работникам Восточной больницы председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова. – Спасибо, что сохраняете здоровье нам и нашим близким. Пусть у вас будет много приятных человеческих радостей, семейного счастья и, конечно же, здоровья!

В своей деятельности Фонд «Восточный Порт» большое внимание уделяет повышению доступности качественной медицины на территории Находкинского городского округа. В 2019 году благодаря поддержке Фонда был реализован проект «Здоровая Находка», направленный на раннее выявление заболеваний у жителей городского округа. В рамках реализации программы социального развития «Здоровье» Фонд приобрёл передвижной мобильный комплекс, оснащённый новейшим медицинским оборудованием для проведения профилактических медосмотров горожан, и два специализированных автомобиля для Находкинской городской больницы. Кроме того, Фонд «Восточный Порт» оказал помощь Восточной больнице в капитальном ремонте помещений и приобретении комплекта специализированной медицинской мебели, в числе которой современная многофункциональная кровать для реанимационного отделения. Минувшей весной Фонд приобрёл для больницы Врангеля средства индивидуальной защиты – в распоряжение медучреждения поступило несколько тысяч масок для лица, столь востребованных в период пандемии.