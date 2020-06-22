2020-06-22T04:03:15+03:00
Происшествия

«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке

Очевидец решил наказать лихача, но теперь ему самому придется ответить за грубое нарушение ПДД [видео]
Милана СОКОЛ
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ЧП случилось на Светланской во ВладивостокеЧП случилось на Светланской во ВладивостокеФото: принтскрин видео.
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Необычное происшествие попало на видеорегистратор автомобилиста во Владивостоке. Мужчина чудом избежал столкновения с автомобилем, который прямо перед ним выехал на встречную полосу. Желая наказать лихача, очевидец сам грубо нарушил ПДД. При этом свидетель уверяет, что за рулем находился пьяный полицейский. Теперь участников дорожного инцидента разыскивают сотрудники МВД.

История развернулась на улице Светланской. Очевидец двигался со стороны остановки общественного транспорта «Цирк» в направлении центра города. В какой-то момент на встречную полосу выехал темный седан. Нужно отдать должное реакции владельца авто с регисторатором, он увернулся буквально в последнюю секунду.

Во Владивостоке мужчина в полицейской форме грубо нарушил правила движения.Видео: dk125_vl

Дальнейшие действия автомобилиста грамотными уже не назовешь. Мужчина кинулся в погоню, при этом сам, грубо нарушил ПДД, развернувшись через двойную сплошную. На замечание спутницы о нарушении правил, он лишь парировал: «Кто узнает, что это я?».

Водитель Nissan, едва не спровоцировавший ДТП, в свое оправдание отметил, что его занесло. Однако оппонент заподозрил, что мужчина в форме полицейского выехал на встречную полосу неспроста. По словам очевидцев, лихач был в состоянии алкогольного опьянения.

– Полиция сейчас устанавливает личности обоих участников, – прокомментировали «Комсомолоке» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Напомним, на прошлой неделе во Владивостоке разразился скандал из-за провокационного видео с полицейскими. Очевидцам показалось, что сотрудники органов внутренних дел «получили взятку от автомобилиста». Официальные представители городского ГИБДД эту версию опровергли, заверив, что автомобилист передал инспекторам не деньги, а визитку. Не исключено, что и в этот раз развязка конфликта на дороге окажется неожиданной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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