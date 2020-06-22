«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:03:15+03:00

Очевидец решил наказать лихача, но теперь ему самому придется ответить за грубое нарушение ПДД [видео]

Изменить размер текста: A A

Необычное происшествие попало на видеорегистратор автомобилиста во Владивостоке. Мужчина чудом избежал столкновения с автомобилем, который прямо перед ним выехал на встречную полосу. Желая наказать лихача, очевидец сам грубо нарушил ПДД. При этом свидетель уверяет, что за рулем находился пьяный полицейский. Теперь участников дорожного инцидента разыскивают сотрудники МВД.

История развернулась на улице Светланской. Очевидец двигался со стороны остановки общественного транспорта «Цирк» в направлении центра города. В какой-то момент на встречную полосу выехал темный седан. Нужно отдать должное реакции владельца авто с регисторатором, он увернулся буквально в последнюю секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786252" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке мужчина в полицейской форме грубо нарушил правила движения.Видео: dk125_vl

Дальнейшие действия автомобилиста грамотными уже не назовешь. Мужчина кинулся в погоню, при этом сам, грубо нарушил ПДД, развернувшись через двойную сплошную. На замечание спутницы о нарушении правил, он лишь парировал: «Кто узнает, что это я?».

Водитель Nissan, едва не спровоцировавший ДТП, в свое оправдание отметил, что его занесло. Однако оппонент заподозрил, что мужчина в форме полицейского выехал на встречную полосу неспроста. По словам очевидцев, лихач был в состоянии алкогольного опьянения.

– Полиция сейчас устанавливает личности обоих участников, – прокомментировали «Комсомолоке» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Напомним, на прошлой неделе во Владивостоке разразился скандал из-за провокационного видео с полицейскими. Очевидцам показалось, что сотрудники органов внутренних дел «получили взятку от автомобилиста». Официальные представители городского ГИБДД эту версию опровергли, заверив, что автомобилист передал инспекторам не деньги, а визитку. Не исключено, что и в этот раз развязка конфликта на дороге окажется неожиданной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы уверены, что засняли процесс передачи взятки сотрудникам ГИБДД во Владивостоке

В полиции выяснили, что это были не деньги, а визитка [видео]

«Всего лишь визитка»: ГИБДД Владивостока выступила с официальной версией скандального видео с инспекторами

В ведомстве уверяют, что полицейские взяток не брали и действовали строго по инструкции [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU