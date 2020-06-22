2020-06-22T03:31:09+03:00
Общество

Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня

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23 июня 2020 года на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоится торжественная церемония спуска на воду первого серийного судна для Русской Рыбопромышленной Компании – «Механик Маслак».

Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель министра сельского хозяйства РФ И.В.Шестаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ О.Н.Рязанцев, председатель совета директоров РРПК Г.С.Франк.

Всего для РРПК на Адмиралтейских верфях строится 10 судов проекта СТ-192. Головное судно серии спущено на воду 27 марта текущего года.

Прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном канале РРПК в YouTube.

Начало церемонии – 12:00 (МСК)

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