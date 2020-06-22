2020-06-22T03:32:17+03:00
Общество

Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья

Об отмене рейсов сообщил сайт Примвокзала
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Часть рейсов из Владивостока отменена. Фото: Михайлова ОльгаЧасть рейсов из Владивостока отменена. Фото: Михайлова Ольга
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22 июня, в расписании владивостокского автовокзала произошли изменения, сообщил портал Примвокзал. Были отменены автобусные рейсы из Владивостока в Артем, Уссурийск, Находку, Дальнегорск, Пограничный, Большой Камень, Славянку, Новошахтинск, Спасск, Чугуевку, Михайловку, Дальнереченск, Ярославку и другие населенные пункты. Всего не состоятся 42 междугородных автобусных рейса.

скриншот: сайт Примвокзал

скриншот: сайт Примвокзал

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ИСТОЧНИК KP.RU

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