Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Об отмене рейсов сообщил сайт Примвокзала
Часть рейсов из Владивостока отменена. Фото: Михайлова Ольга
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22 июня, в расписании владивостокского автовокзала произошли изменения, сообщил портал Примвокзал. Были отменены автобусные рейсы из Владивостока в Артем, Уссурийск, Находку, Дальнегорск, Пограничный, Большой Камень, Славянку, Новошахтинск, Спасск, Чугуевку, Михайловку, Дальнереченск, Ярославку и другие населенные пункты. Всего не состоятся 42 междугородных автобусных рейса.
скриншот: сайт Примвокзал
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ИСТОЧНИК KP.RU