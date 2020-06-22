Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:22:49+03:00

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Первые дорожные знаки с новым типом подсветки установлены в столице российского Дальнего Востока. По информации администрации города, знаки появились на Котельникова, 21, а также на пересечении Океанского проспекта и Семеновской. Подсветка включается на знаках «Пешеходный переход» вместе с системой освещения улиц города.

«Данные мероприятия проводим в рамках ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Работа по установке новых дорожных знаков с внутренней подсветкой будет продолжена», — сообщил отдел организации дорожного движения городской администрации.

Такие знаки «Пешеходный переход» с подсветкой также собираются установить на улицах Крыгина, Каплунова, Сабанеева, Монтажной и Успенского. Специалисты мэрии информируют, что сейчас совместно с ГИБДД проводится мониторинг и определяются следующие переходы, где будут установлены такие знаки.

Сообщается, что улицы комплексно ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU