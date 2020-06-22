2020-06-22T04:22:49+03:00
Общество

Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока

«Пешеходные переходы» планируют высветить новыми знаками вблизи детских образовательных учреждений города [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Первые дорожные знаки с новым типом подсветки установлены в столице российского Дальнего Востока. По информации администрации города, знаки появились на Котельникова, 21, а также на пересечении Океанского проспекта и Семеновской. Подсветка включается на знаках «Пешеходный переход» вместе с системой освещения улиц города.

«Данные мероприятия проводим в рамках ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Работа по установке новых дорожных знаков с внутренней подсветкой будет продолжена», — сообщил отдел организации дорожного движения городской администрации.

Такие знаки «Пешеходный переход» с подсветкой также собираются установить на улицах Крыгина, Каплунова, Сабанеева, Монтажной и Успенского. Специалисты мэрии информируют, что сейчас совместно с ГИБДД проводится мониторинг и определяются следующие переходы, где будут установлены такие знаки.

Сообщается, что улицы комплексно ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: сайт администрации Владивостока

Фото: сайт администрации Владивостока

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке