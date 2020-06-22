За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:59:21+03:00

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За сутки подача электроэнергии в Приморье из-за аварий отключалась в разных районах 28 раз.

Сейчас бригады энергетиков налаживают электроснабжение в Артеме, Уссурийске, Анучинском, Октябрьском и Чугуевском муниципальных округах, сообщает краевое министерство ЖКХ.

«Основные причины отключений — обрывы и перехлесты проводов. Быстрому устранению мешает сильный дождь и ветер», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Специалисты напоминают телефоны аварийных служб, куда можно сообщить обо всех нештатных ситуациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU