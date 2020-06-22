«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дальнегорском городском округе дорога оказалась засыпана большими камнями со скалы. Валуны серьезно осложнили движение на участке. Объезжать препятствие приходится по встречной полосе

По сообщениям очевидцев, обвал грунта случился недалеко от села Краснореченский. По словам местных жителей, несколько лет назад в этом районе размывало трассу. Специалистам тогда пришлось убирать часть скалы, чтобы восстановить дорогу. Тайфун «Лайонрок» в 2016 году нанес серьезные убытки Дальнегорску и другим районам края.

Ливневые дожди, которые обрушились на Приморье еще в выходные, должны прекратиться на большей территории края в середине недели. Помимо «камнепада» на трассе, непогода стала причиной и других неурядиц. Так, только за сутки произошло около 30 аварийных отключений электричества. Специалистам предстоит разобраться со всеми невзгодами, возникшими из-за стихии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU