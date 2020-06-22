2020-06-22T05:53:19+03:00
Происшествия

«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге

Объехать препятствие можно только по встречной полосе
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Массивные камни загородили проезд. Фото: dps_control_dalasМассивные камни загородили проезд. Фото: dps_control_dalas
Изменить размер текста:

В Дальнегорском городском округе дорога оказалась засыпана большими камнями со скалы. Валуны серьезно осложнили движение на участке. Объезжать препятствие приходится по встречной полосе

По сообщениям очевидцев, обвал грунта случился недалеко от села Краснореченский. По словам местных жителей, несколько лет назад в этом районе размывало трассу. Специалистам тогда пришлось убирать часть скалы, чтобы восстановить дорогу. Тайфун «Лайонрок» в 2016 году нанес серьезные убытки Дальнегорску и другим районам края.

Ливневые дожди, которые обрушились на Приморье еще в выходные, должны прекратиться на большей территории края в середине недели. Помимо «камнепада» на трассе, непогода стала причиной и других неурядиц. Так, только за сутки произошло около 30 аварийных отключений электричества. Специалистам предстоит разобраться со всеми невзгодами, возникшими из-за стихии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой
Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину
Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания
Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке
«Вот это булыжники»: обрушившийся скальник частично заблокировал проезд на приморской дороге
Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима
За сутки произошло 28 аварийных отключенной электричества в Приморье
Дорожные знаки с современной внутренней подсветкой появились на улицах Владивостока
Партнер всероссийского полумарафона «ЗаБег» Почта России доставит медали участникам онлайн старта
90 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Сразу трое умерших от COVID-19 в Приморском крае
Более 40 рейсовых автобусов не отправятся сегодня из Владивостока в другие населенные пункты Приморья
Спуск на воду первого серийного супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании состоится 23 июня
«Похоже, пьяный»: мужчина в полицейской форме выехал на «встречку» во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» поздравил с профессиональным праздником медицинских работников Находки
Мама из Приморья улетела вместе с 2-летним сыном в кювет на мопеде
Президент России наградил орденами трех врачей из Приморья
Сотрудник крупного приморского предприятия попался на взятке