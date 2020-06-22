Рецидивист из Владивостока получил за украденный аккумулятор 4 с лишним года строгого режима

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:51:52+03:00

На 4 года 3 месяца отправил рецидивиста суд в исправительную колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Хищение произошло ночью в районе Океанского проспекта. Обнаружив, что аккумулятор на припаркованном возле одного из домов грузовика находится на внешней стороне кабины, мужчина открутил удерживающую планку и похитил его. После чего продал похищенный аккумулятор в пункт приема металлолома.

Потерпевшему причинен ущерб на сумму 5,5 тысячи рублей.

Суд признал подсудимого виновным, учел непогашенные судимости и осуждение в период расследования и судебного разбирательства за совершение иных преступлений и приговорил гражданина к лишению свободы сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того с вора взыщут сумму причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU