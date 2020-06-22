2020-06-22T07:56:10+03:00
Происшествия

Лееров не хватает: элитный внедорожник вылетел на тротуар и протаранил дерево во Владивостоке

В выходные на этом же участке на встречную полосу выехал полицейский [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль выехал на тротуар и врезался в деревоАвтомобиль выехал на тротуар и врезался в деревоФото: dps_vl
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Очередное происшествие случилось на одной из главных улиц Владивостока – на Светланской. По сообщениям очевидцев, на встречную полосу выехал джип. Неуправляемая машина начала крутиться, затормозить водителю удалось лишь на тротуаре, врезавшись в дерево.

Джип буквально выкорчевал дерево. Фото: dps_nakhodka

Джип буквально выкорчевал дерево. Фото: dps_nakhodka

Джип ехал со стороны «Дальзавода» в направлении центра. Как уверяют свидетели, дорогостоящий Lexus LX570 начало заносить возле дома №89 на Светланской. Внедорожник закрутило, дважды минуя двойную сплошную, машина выехала на пешеходную дорожку. Лишь по счастливой случайности обошлось без трагедии.

Внедорожник врезался в дерево Фото: dps_vl

Внедорожник врезался в деревоФото: dps_vl

Отметим, буквально вчера практически в этом же месте на встречную полосу выехал Nissan, за рулем которого сидел мужчина в полицейской форме. Водитель встречной машину едва ушел от столкновения. Ошарашенный автомобилист решил догнать лихача, однако сам грубо нарушил ПДД. Теперь полиция разыскивает обоих участников дорожного инцидента.

Во Владивостоке мужчина в полицейской форме грубо нарушил правила движения.Видео: dk125_vl

Местные жители отмечают, что на одной из главных транспортных артерий города, явно не хватает лееров. Водителей то и дело заносит на встречную полосу на затяжном повороте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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