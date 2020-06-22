Героин внутри малярной кисти пытался передать в колонию злоумышленник в Приморье
Сотрудники ГУФСИН оперативного отдела ИК-20 во взаимодействии полицией задержали гражданина Г., который пытался передать на режимную территорию порошкообразное вещество, спрятав его в рукоятке строительной кисти.
Как показала экспертиза, данное вещество является наркотиком. А именно — героином общей массой около 1 грамма. Гражданин Г. был задержан, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
В этот же день сотрудники учреждения во взаимодействии с отрядом специального назначения «Лидер» задержаны еще двух гражданин, собиравшихся перебросить запрещенные предметы на территорию колонии. Изъяты: 2 сотовых телефона, дрожжи, 2 свертка с веществом, которое согласно экспертизе является смесью табака с маслом каннабиса общей массой более двух грамм.
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ИСТОЧНИК KP.RU