В День памяти и скорби во Владивостоке память погибших в ВОВ почтили минутой молчания

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:36:02+03:00

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В День памяти и скорби, который отмечает страна сегодня, 22 июня, губернатор Приморского края Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. В возложении приняли участие представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД, ТОФ. Память павших почтили минутой молчания.

— Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемая из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и преумножать. И никогда больше не допускать подобных трагедий на территории нашей страны, — сказал Кожемяко.

Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика», сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Напоминаем, 24 июня в регионе пройдут парады Победы. По Указу Президента РФ, шествия состоятся в городах, где располагаются штабы флотов и штабы армий, — Владивостоке и Уссурийске.

Минута молчания. Фото: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU