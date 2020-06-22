2020-06-22T08:26:39+03:00
Общество

Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра

Под угрозой подтопления оказались населенные пункты Соловьевка и Веденка в Дальнереченском районе края
Никита СЕРГЕЕВ
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Подъем воды на большинстве рек Приморья составит от 0,1 до 0,7 метраПодъем воды на большинстве рек Приморья составит от 0,1 до 0,7 метраФото: Иван МАКЕЕВ
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Прошедшие дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края, сообщает сайт «Примпогода». Наиболее значительные дополнительные подъемы уровня воды до 0,8 метра за сутки отмечают на реках бассейна Уссури в центральных районах региона. Уже на отдельных участках рек отмечается подтопление пойменных участков. На остальной территории Приморья подъемы уровня воды не превышают 0,4 метра — реки находятся в берегах.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в нижнем течении реки Малиновка. Там отмечается значительное затопление поймы реки, с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 июня, при прохождении локального дождевого паводка в нижнем течении реки Малиновка у села Веденка (Дальнереченский район) ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. Создается угроза подтопления сел Соловьевка, Веденка, а также участков дорог местного значения.

В ближайшие трое суток подъем воды на большинстве рек Приморского края сохранится и составит от 0,1 до 0,7 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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