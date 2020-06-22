Села Приморья могут быть залиты водой уже завтра
Прошедшие дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края, сообщает сайт «Примпогода». Наиболее значительные дополнительные подъемы уровня воды до 0,8 метра за сутки отмечают на реках бассейна Уссури в центральных районах региона. Уже на отдельных участках рек отмечается подтопление пойменных участков. На остальной территории Приморья подъемы уровня воды не превышают 0,4 метра — реки находятся в берегах.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается в нижнем течении реки Малиновка. Там отмечается значительное затопление поймы реки, с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 июня, при прохождении локального дождевого паводка в нижнем течении реки Малиновка у села Веденка (Дальнереченский район) ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. Создается угроза подтопления сел Соловьевка, Веденка, а также участков дорог местного значения.
В ближайшие трое суток подъем воды на большинстве рек Приморского края сохранится и составит от 0,1 до 0,7 метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU