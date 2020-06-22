Человек со шрамом исчез во Владивостоке
Олег Карагодин, 37-лет, проживающий во Владивостоке, 16 июня 2020 года ушел из дома по адресу ул. Сахалинская, 34 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщает Инстаграм-паблик primpoisk25.
Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.
Во что был одет не установлено.
Особые приметы: шрам по всей правой щеке.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (423) 227 65 63 — ОП № 2 УМВД России по Владивостоку или 02, 102 — полиция, 8 914 721 22 32 — волонтеры, или написать на почту primpoisk25@gmail. com.
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ИСТОЧНИК KP.RU