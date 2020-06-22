Не фартануло, крышу проломило: во Владивостоке большое дерево обрушилось на машину

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:17:00+03:00

Дерево упало на машину во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

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Обрушившиеся на Приморье дожди и сильный ветер стали причиной коммунальных бед в разных районах края. Так, энергетики зафиксировали около 30 аварийных отключений электричества, а в Дальнегорском городском округе скальник, упавший с горы перегородил проезд. Во Владивостоке оказались повалены десятки деревьев, некоторые просто перегородили проезд, другие же угодили прямиком на машины. Сейчас специалисты стараются ликвидировать последствия разгула стихии.

Специалисты ликвидируют последствия разгула стихии. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Во Владивостоке очевидец заснял на видео результат падения дерево на припаркованный авто. Массивный ствол изрядно повредил седан, оставленный напротив дома №60 на Русской.

– Кому-то не фартануло. Крышу проломило, жесть, – сетует прохожий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/786271" frameborder="0"></iframe> Дерево повредило припаркованное во Владивостоке авто.Видео: dps_nakhodka

В пресс-службе мэрии Владивостока отметили, что только за воскресенье в городе попадали 28 деревьев. Их уборкой с тротуаров и дорог занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

– По состоянию на 10 часов 22 июня поваленными оказались деревья на Светланской, 83, Комсомольской, 11 - 13, Луговой, 61, Никифорова, 4, Давыдова, 4 и 7, в Покровском парке, Гайдамакском сквере, на Амурской, 84, проспекте 100-летия Владивостока, 24 и по ряду других адресов, – отметили сотрудники городского управления дорог и благоустройства.

С утра коммунальщикам уже удалось убрать большую часть поваленных стволов.

Десятки деревьев повалило во Владивостоке. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

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