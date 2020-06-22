2020-06-22T08:54:59+03:00
Общество

85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой

Карта «Приморец» рассчитана на льготную категорию граждан
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За 8 месяцев реализации в крае проекта «Приморец» Сбербанк выдал более 30 тысяч социальных карт. Ещё 5 тысяч выдали другие банки-участники проекта.

Карта объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», безналичной оплаты проезда на транспорте, а также универсального сервиса использования программ лояльности участников проекта – сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

«Проект «Карта «Приморец» направлен на социальную поддержку людей, которые в ней нуждаются. Скидки и льготы пенсионеры получают благодаря партнёрам этого краевого социального проекта. Также Сбербанк предоставляет свои особые условия – это и бесплатное годовое обслуживание, и льготный тариф по мобильному банку, а при поступлении пенсии или других социальных зачислений ежеквартально начисляется 3,5% на остаток по карте. Отмечу, что заявление на перечисление пенсии или льготных выплат клиент может подать в офисе банка без посещения пенсионного фонда или других гос. органов», - рассказала заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк Оксана Шухат.

Держателям карт «Приморец» Сбербанка с покупок возвращаются бонусы СПАСИБО: 0,5% от Сбербанка и до 20% от партнёров банка. Потратить бонусы можно в магазинах-партнёрах Сбербанка – это такие крупные сети как Kari, Посуда Центр, Спортмастер, Эльдорадо, Apteka.RU и др.

Социальные карты «Приморец» доступны 17 льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим вследствие атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте Правительства Приморского края).

Оформить карту можно в любом офисе Сбербанка, для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или документ, подтверждающий льготный статус гражданина.

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