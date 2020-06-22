Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:25:07+03:00

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Сегодня, 22 июня, снято ограничение на въезд в Хасанский район Приморья. Временный пост полиции будет снят по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

«Было решено отменить принятые меры, направленные на недопущение массового нахождения граждан на местах массового отдыха в период действия режима повышенной готовности в Хасанском районе в части организации круглосуточной работы сотрудников полиции на временном посту, размещенном на 42-м км автодороги Раздольное — Хасан с 22 июня», — говорится в решении.

Блокпост на въезде в Хасанский район появился в середине мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU