Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Воздушная часть парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке будет отменена - сообщил "Комсомольской правде" источник.
Отмена пролета авиации над столицей Дальнего Востока, по словам источника, связана с плохими погодными условиями. Всю эту неделю небо над Владивостоком затянуто тучами, периодически льют дожди.
Отметим, что пока официального решения по отмене пролета авиации во время парада Победы не принято.
Напомним, в программе воздушной части парада Победы пранировалось задействовать дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU