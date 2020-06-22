2020-06-22T09:39:32+03:00
Общество

Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник

Официальное решение об отмене воздушной части парада Победы в 2020 году во Владивостоке пока еще не приняли
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источникВоздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источникФото: Борис КОКУРИН
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Воздушная часть парада Победы 24 июня 2020 года во Владивостоке будет отменена - сообщил "Комсомольской правде" источник.

Отмена пролета авиации над столицей Дальнего Востока, по словам источника, связана с плохими погодными условиями. Всю эту неделю небо над Владивостоком затянуто тучами, периодически льют дожди.

Отметим, что пока официального решения по отмене пролета авиации во время парада Победы не принято.

Напомним, в программе воздушной части парада Победы пранировалось задействовать дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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