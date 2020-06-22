Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:06:00+03:00

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Специалисты АО «Примавтодор» уже выполнили большую часть ремонта мостового сооружения через реку Студеная в Пограничном районе. Этот участок дороги является самым коротким и удобным проездом к селу Духовское из районного центра — поселка Пограничный, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Сейчас дорожные рабочие занимаются устройством въезда на мост и укладкой защитного слоя. После этого «Примавтодор» начнет укладку асфальтобетонного покрытия и покраску перил.

— Из-за погоды стараемся работать даже в выходные. Еще месяц назад перезапустили автомобильное движение по временному мосту. Это очень важный объект, кроме моста через реку Студеная есть только один путь до села — объезд длиною почти 50 километров, — сообщили представители предприятия.

Фото: сайт правительства Приморского края

В планах дорожников уже в конце июня запустить движение по новому мосту в тестовом режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU