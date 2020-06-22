В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:18:35+03:00

Людей вызволяли с помощью автолестницы и по лестничным маршам

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В Спасском муниципальном районе Приморья минувшей ночью произошел серьезный пожар. Сотрудникам МЧС пришлось выводить из горящего здания людей. Помощь спасателей понадобилась 11 местным жителям.

Пожар в многоквартирном доме в селе Летно-Хвалынское на улице Первомайская случился под покровом ночи. Тревожный вызов с места происшествия на пульт пожарной охраны города Спасск-Дальний поступил в 00:15. Спустя 12 минут по указанному адресу приехали первые пожарные расчеты. К моменту прибытия специалистов горели оконный и дверной проемы на третьем этаже. В здании было сильное задымление.

– Людям потребовалась помощь: 4 жильца дома были спасены при помощи автолестницы , 2 жильца – по трехколенной лестнице и еще 5 человек были спасены по лестничным маршам,– прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Очаг возгорания удалось локализовать в 00:31, а полностью ликвидировать в 01:15. Огонь успел распространиться на 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 12 пожарных и 3 единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU