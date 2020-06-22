Что перекроют во Владивостоке из-за парада Победы 24 июня 2020: список улиц

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:53:08+03:00

Часть центральных дорог Владивостока перекроют на время парада Победы, из-за этого следует заранее планировать маршруты объезда

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В центре Владивостока 24 июня 2020 года пройдет парад Победы. Традиционно на время прохождения колонн движение и парковка автомобилей будет ограничена. Кроме того, из-за режима повышенной готовности в этом году парад пройдет без зрителей. Стражи порядка ограничат не только проезд для автомобилей, но и проход для граждан. Рассказываем, на каких улицах Владивостока будут действовать ограничения.

Карта перекрытия дорог во Владивостоке на время парада Победы 24 июня 2020 года

Дороги начнут перекрывать ранним утром 24 июня. Так с 6:00 до 18:00 будут перекрыты следующие участки:

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

Остальные участки дорог будут перекрыты на время с 7:00 до 18:00, а именно:

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

- по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Автомобилистам стоит заранее выбрать маршрут следования, чтобы не попасть в затруднительное положение

ИСТОЧНИК KP.RU