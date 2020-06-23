Дождь и туман - синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Владивостока сегодня

23 Июнь 2020 2020-06-23T00:37:04+03:00

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Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов. Именно поэтому в регионе облачность, а местами прогнозируются небольшие дожди. Как отмечают синоптики портала Примпогода, дневные температуры воздуха в пределах +14 +25 градусов, ночью до +16 градусов. Утром и ночью можно застать туман. Ветер ночью южный, днем северный умеренный, местами сильный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Утром и ночью с 60-процентной вероятностью пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +16 +18 градусов, ночью до +14 градусов. Туманно. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и во второй половине дня сильный.

В Уссурийске также ожидается облачность. После ночного дождя погода прояснится, но вероятность осадков по-прежнему останется высокой – 60%. Днем +21 +23 градуса. Ветер южный умеренный до сильного.

Облачно с прояснениями во вторник и в Находке. Утром и ночью ожидается слабая морось. Местами можно наблюдать туман. Днем +18 +20 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный.

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ИСТОЧНИК KP.RU