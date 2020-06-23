Дезориентирован: без вести пропавшего Александра Пионка в синих тапочках ищут во Владивостоке

23 Июнь 2020 2020-06-23T01:23:43+03:00

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17 июня 19-летний Александр Пионка ушел из села Светлогорье. Обратно он не вернулся ни через день, ни через два. Он просто пропал. До сих пор никто не знает о его местоположении. Но, к счастью, есть зацепки. Волонтеры Примпоиска, которые сейчас также задействованы в операции, рассматривают несколько вариантов: парень может находиться или в Хабаровске, или во Владивостоке.

Приметы: рост 160 сантиметров, глаза темные, волосы темные, среднего телосложения.

Был одет: темно-синяя толстовка с капюшоном, черные штаны, темно-синие тапочки.

Важно: парень дезориентирован, поэтому ему нужна помощь. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Александра или знаете, где он может находиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU