Дворник и его арбуз пострадали от нападок «группировки» детей во Владивостоке

23 Июнь 2020 2020-06-23T02:06:58+03:00

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Это даже не объявление, а скорее крик о помощи. Оказалось, что летние каникулы школьников сказались на взрослых. Те не выдержали и в лаконичной форме попросили родителей быть повнимательнее по отношению к своим детям.

«Детям же скучно! Залили суперклеем домофонный вызов во 2-м подъезде, и его сняли на ремонт. Залили уже в пятый раз суперклеем панель приказа в лифте в 3-м подъезде, и ООО «Вертикаль» отказывается ремонтировать ее, бросают из окон на людей пакеты, наполненные водой, бросили пакет с водой в жилое помещение дворника, кинули грязью на арбуз, поставленный дворником на подоконнике.

Родители! Объясните каждый своему ребенку, чем эти «шалости» могут закончиться для них и для вас, родителей, в противном случае вам помогут это сделать сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних».

Такое объявление появилось в одном из домой Владивостока.

Чтобы осознать степени накала страстей у соседей, отметим, что все это было напечатано капсом, для пущего эффекта. Будем надеяться, что история с нападками детей на дворника и случайных прохожих все же закончилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU