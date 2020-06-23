2020-06-23T02:06:58+03:00
Общество

Дворник и его арбуз пострадали от нападок «группировки» детей во Владивостоке

Еще одно развлечение - бросать пакеты с водой на прохожих [фото]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Родителей настоятельно просят быть внимательнее к своим детям.Родителей настоятельно просят быть внимательнее к своим детям.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Это даже не объявление, а скорее крик о помощи. Оказалось, что летние каникулы школьников сказались на взрослых. Те не выдержали и в лаконичной форме попросили родителей быть повнимательнее по отношению к своим детям.

«Детям же скучно! Залили суперклеем домофонный вызов во 2-м подъезде, и его сняли на ремонт. Залили уже в пятый раз суперклеем панель приказа в лифте в 3-м подъезде, и ООО «Вертикаль» отказывается ремонтировать ее, бросают из окон на людей пакеты, наполненные водой, бросили пакет с водой в жилое помещение дворника, кинули грязью на арбуз, поставленный дворником на подоконнике.

Родители! Объясните каждый своему ребенку, чем эти «шалости» могут закончиться для них и для вас, родителей, в противном случае вам помогут это сделать сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних».

Такое объявление появилось в одном из домой Владивостока.

Такое объявление появилось в одном из домой Владивостока.

Чтобы осознать степени накала страстей у соседей, отметим, что все это было напечатано капсом, для пущего эффекта. Будем надеяться, что история с нападками детей на дворника и случайных прохожих все же закончилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судно под российским флагом привезло из Владивостока в Южную Корею 16 человек с коронавирусом
Чартерный рейс Гонконг — Владивосток планируется на 24 июня
Дворник и его арбуз пострадали от нападок «группировки» детей во Владивостоке
Дезориентирован: без вести пропавшего Александра Пионка в синих тапочках ищут во Владивостоке
Дождь и туман - синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Владивостока сегодня
Что перекроют во Владивостоке из-за парада Победы 24 июня 2020: список улиц
Мэрия Владивостока не будет запускать фейерверки после парада Победы 24 июня 2020 года
На площади Баляева появится сияющая в вечернее время 3D надпись Владивосток
В Приморье пожарные спасли из горящего дома 11 человек
Движение по мосту через реку Студеная в Пограничном районе Приморья запустят в конце июня
Воздушную часть парада Победы 2020 во Владивостоке отменяют из-за погоды - источник
Самая курортная территория Приморья снова открыта для свободного посещения
85% приморцев идут в Сбербанк за социальной картой