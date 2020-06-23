2020-06-23T02:14:04+03:00
Общество

Чартерный рейс Гонконг — Владивосток планируется на 24 июня

На авиалайнере компании «Аврора» из-за границы на Родину собираются вывезти очередную группу россиян
Никита СЕРГЕЕВ
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Рейс Гонконг - Владивосток планируется на 24 июняРейс Гонконг - Владивосток планируется на 24 июняФото: Сергей БАЛАНОВ
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Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», 24 июня 2020 года намерена выполнить очередной чартерный рейс для вывоза российских граждан из Гонконга во Владивосток. Этот рейс организуется по распоряжению Правительства РФ и будет выполнен на самолете Airbus А319 после получения соответствующих разрешений, Сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс 5475 должен вылететь из Гонконга 24 июня в 16:00 и прилететь во Владивосток в этот же день в 22:30. Время указано местное.

По всем вопросам необходимо обращаться в контакт-центр «Авроры» по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные. Телефон контакт-центра для международных звонков: +7 (4242) 462-288.

Также обращается внимание на то, что расписание рейса может быть изменено в зависимости от согласования с властями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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