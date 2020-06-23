Судно под российским флагом привезло из Владивостока в Южную Корею 16 человек с коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T02:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На борту грузового судна под российским флагом, которое в прошлое воскресенье, 21 июня, зашло в Южной Корее в порт Пусана Камчхон, местные медики обнаружили коронавирус у 16 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на врачей и профсоюз портовых рабочих. Сообщается, что судно прибыло из Владивостока. Власти Южной Кореи опасаются, что заразиться от моряков могли также грузчики и ремонтники.

Всего на борту судна-рефрижератора находится 21 человек. С момента захода в южнокорейский порт с членами команды общались около 160 человек. Сейчас все они изолированы. В основном это работники профсоюза портов, которые зашли на судно, чтобы помочь с разгрузкой и ремонтом. В момент контакта с инфицированными у большинства из них не было защитных масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU