2020-06-23T03:10:22+03:00
Общество

Пьяные за рулем в Приморье: больше 4000 задержано, 336 ДТП, 25 человек погибли

В 2020 году из-за нетрезвых водителей в крае было повреждено более полутысячи автомобилей
Никита СЕРГЕЕВ
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В 2020 году в Приморье выявлено 4 тысячи 122 водителя с признаками опьянения.В 2020 году в Приморье выявлено 4 тысячи 122 водителя с признаками опьянения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 4 тысячи 122 водителя с признаками опьянения. Зарегистрировано 336 ДТП, в которых люди за рулем были нетрезвы. В результате аварий, спровоцированных пьяными, 25 человек погибли, 219 — получили травмы различной степени тяжести. Повреждения получили 550 транспортных средств.

В 18 пьяных ДТП в автомобилях находились несовершеннолетние дети. В одном случае авария закончилась гибелью 15-летней девочки. В остальных ДТП госпитализировали 22 ребенка и подростка.

По данным Госавтоинспекции наибольшее число пьяных ДТП регистрируется в крупных городах: Уссурийск (52), Владивосток (41), Артем (24) и Партизанск (24). Самым аварийно-опасным днем с участием нетрезвых водителей является воскресенье.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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