А что, так можно было? Жители Лесозаводска пожаловались в прокуратуру на отключение воды

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:12:12+03:00

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Жители Лесозаводска обратились в местную межрайонную прокуратуру с жалобой на отсутствие в многоквартирных домах холодной воды. Ведомство установило, что на улицах Калининской, Камышовой, Урицкого, Линейной, Григоренко, 9 Января, Куйбышева и Ключевой было отключено холодное водоснабжение свыше 4 часов. А это значит, что были превышены нормативы перерыва подачи холодной воды и нарушен пункт 4 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354».

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, в отношении главного инженера организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения, и по результатам его рассмотрения оштрафовала руководителя.

Как говорится в сообщении прокуратуры Приморского края, в настоящее время нарушения устранены, ресурсоснабжающей организацией проведены ремонтные работы на сети водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU