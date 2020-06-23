2020-06-23T04:45:18+03:00
Общество

Смерть на приморской трассе: легковая Toyota вылетела на встречку под фуру Nissan

ДТП произошло в ночное время на 698 километре дороги А-370 «Уссури» [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краюФото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии со смертельным исходом, произошедшей на трассе в Надеждинском районе Приморья.

Сообщение о столкновении транспортных средств на 698 километре автодороги А-370 «Уссури» поступило в 04 часа 30 минут в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району. На место происшествия были направлены сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Nissan Diesel.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder (его личность сейчас устанавливается) скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Сейчас по факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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