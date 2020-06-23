COVID-19 в Приморье: еще 85 инфицированных выявлено за сутки

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:01:05+03:00

Общее число заболевших новым коронавирусом в регионе за все время эпидемии — 3 728 человек

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Новый коронавирус COVID-19 был обнаружен еще у 85 жителей Приморского края за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии — 3 728 человек, стало известно во время проведения очередного заседание оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Общее число приморцев, победивших новую инфекцию — 2 151. В данный момент на стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Объявлено о смерти от COVID-19 еще одного жителя края.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».

— Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований, — заявил губернатор Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU