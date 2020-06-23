2020-06-23T05:09:00+03:00
Общество

Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 24 июня

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Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 24 июняПочта России информирует о режиме работы почтовых отделений 24 июня
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24 июня 2020 года станет нерабочим днем для отделений почтовой связи по всей стране. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.

В четверг, 25 июня, отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения и получить информацию об оказании почтовых услуг можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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