Объявлено о смерти от COVID-19 еще одного приморца
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в крае увеличилось число летальных исходов от болезни.
— Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации, — сообщили специалисты.
Всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев. Общее число выздоровевших от COVID в Приморье — 2 151 человек. Сейчас на стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 — в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU