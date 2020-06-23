Объявлено о смерти от COVID-19 еще одного приморца

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:11:51+03:00

81-летняя женщина скончалась в Уссурийской больнице после двух недель нахождения в реанимации

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Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в крае увеличилось число летальных исходов от болезни.

— Это женщина в возрасте 81 года, проходившая лечение в Уссурийской больнице. Имела ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус протекал в крайне тяжелой форме, осложнился развитием двусторонней пневмонии. Пациентка в течение двух недель находилась на ИВЛ в отделении реанимации, — сообщили специалисты.

Всего с начала эпидемии не справились с инфекцией 37 приморцев. Общее число выздоровевших от COVID в Приморье — 2 151 человек. Сейчас на стационарном лечении находятся около тысячи человек, из них 38 — в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU