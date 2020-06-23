Ремонт парка имени Лазо во Владивостоке продлится не один год

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:37:12+03:00

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Мэрия Владивостока сообщила, что восстановление парка имени Лазо на станции Санаторной проведут в несколько этапов. В текущем году будет восстановлена пешеходная зона, ведущая к главному входу парка. Недавно были завершены работы по восстановлению памятника Сергею Лазо и главного знаменитого фонтана зеленой зоны. Теперь в фонтане поселили рыбок, которые закономерно притягивают к себе внимание и детей, и взрослых.

В минувшие выходные парк Лазо посетил глава города Олег Гуменюк.

— Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены в следующем году, — сказал глава города во время визита.

Как информирует городское управление дорог и благоустройства, подрядчику также предстоит обустроить пандус в районе наземного перехода через железнодорожные пути. Это позволит создать более комфортные условия для передвижения родителей с колясками и маломобильных граждан.

Напомним, ремонтные работы также проведут в Покровском парке, парке Минного городка, в сквере Ветеранов, Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, на Светланской, 147, Лермонтова, 91 и по ряду других адресов.

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU