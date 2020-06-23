Ремонт парка имени Лазо во Владивостоке продлится не один год
Мэрия Владивостока сообщила, что восстановление парка имени Лазо на станции Санаторной проведут в несколько этапов. В текущем году будет восстановлена пешеходная зона, ведущая к главному входу парка. Недавно были завершены работы по восстановлению памятника Сергею Лазо и главного знаменитого фонтана зеленой зоны. Теперь в фонтане поселили рыбок, которые закономерно притягивают к себе внимание и детей, и взрослых.
В минувшие выходные парк Лазо посетил глава города Олег Гуменюк.
— Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены в следующем году, — сказал глава города во время визита.
Как информирует городское управление дорог и благоустройства, подрядчику также предстоит обустроить пандус в районе наземного перехода через железнодорожные пути. Это позволит создать более комфортные условия для передвижения родителей с колясками и маломобильных граждан.
Напомним, ремонтные работы также проведут в Покровском парке, парке Минного городка, в сквере Ветеранов, Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, на Светланской, 147, Лермонтова, 91 и по ряду других адресов.
Фото: сайт администрации Владивостока
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