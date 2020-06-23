Аналитики рассказали, как в Приморском крае оживает сфера торговли и услуг

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:42:38+03:00

Эксперты выяснили, что покупали приморцы в первую декаду июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года

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Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса изучили, как оживает сфера торговли и услуг в Приморском крае после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как выяснилось, в первую декаду июня в 2,5 раза увеличилось количество платежей в мастерских по ремонту электроники и в два раза – в химчистках. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 26%. При этом лидерами по вновь работающим точкам в ДФО оказались турагентства – в июне их открыто на 67% больше.

Что стали чаще покупать

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали мастерские по ремонту электроники – здесь количество покупок увеличилось в 3,5 раза. Повышенным спросом пользовались услуги химчисток – здесь количество транзакций увеличилось в два раза, также в почти в два раза выросло количество платежей за услуги ухода за детьми.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли юридические услуги (+33%), магазины одежды (+29%), спорттовары (25%), покупка железнодорожных билетов (+21%), услуги такси (+19%), страхование (+11%) и книжные магазины (+9%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 26% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Какие магазины снова открылись в ДФО

Больше всего открылось туристических агентств – в июне для посетителей работает на 67% точек продаж больше, чем в прошлом месяце. К привычному формату работы вернулись на 50% больше табачных магазинов и на 46% – магазинов одежды и обуви.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли магазины товаров для дома (+35%), рестораны и кафе (+33%), магазины техники (+30%), зоомагазины (+17%), продуктовые (+17%) магазины автотоваров и запчастей (+17%), а также магазины косметики (+15%).

В среднем по всем категориям магазинов, которые работают с сервисов МТС Касса, в июне заработало на 21% точек продаж больше, чем в мае.

Как изменились обороты бизнеса на Дальнем Востоке

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался у спортивных магазинов – они увеличились в среднем на 90% по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у турагентств и магазинов техники – рост на 83% и 62% соответственно.

Оборот продавцов товаров для дома вырос на 52%, зоотоваров – на 51%, цветов – также на 47%. Кафе и рестораны в ДФО также увеличили выручку – оборот этой категории вырос на 44% к прошлому месяцу. Также жители Дальнего Востока активно платили за услуги фитнес-клубов (их оборот вырос на 33%), товары в аптеке (+29%) и косметику (+23%).

А оборот табачных магазинов и продавцов алкоголя упал по сравнению с маем на 37% и 19% соответственно.

В целом, оборот продавцов товаров и услуг во всех категориях вырос в начале июня на 8%.

Методология исследования

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах с карт МТС Банка и покупках в магазинах, подключенных к сервису МТС Касса, с 1 по 10 июня 2020 года. Показатели сравнивались со средними значениями мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU