К 160-летию Владивостока выпущена почтовая открытка с закодированным посланием

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:44:05+03:00

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Трансляция специального гашения проходила в социальных сетях Приморской государственной картинной галереи, присоединиться к которой смогли все желающие.

К мероприятию по заказу Почты России был изготовлен специальный штемпель, а также почтовые открытки с изображением произведения неизвестного художника «Приморский вокзал» из фондовой коллекции галереи. Особенностью почтовой карточки стал QR-код, способный в один клик воспроизвести рассказ о картине и подарить зрителю виртуальную прогулку по железнодорожному вокзалу Владивостока. Строительство вокзала было начато в 1891 году, а в закладке первого камня принимал участие будущий император Николай II, который тогда путешествовал по Российской империи.

«К 160-летию со дня основания Владивостока Приморская картинная галерея и Почта России сделали подарок жителям и гостям дальневосточной столицы, всем неравнодушным теме истории культуры Приморья. Почтовая открытка, соединившая современные технологии и искусство, открывает новые возможности для зрителей. Это пропуск на небольшой пятиминутный виртуальный тур, знакомящий с культурным наследием крупнейшего российского города на побережье Тихоокеанской России», – рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают филателистическую и культурную ценность. В этом году, когда Владивосток отмечает свое 160-летие, открытки станут памятным подарком для участников творческого конкурса «Владивостоку с любовью».

«Почтовые открытки, выпущенные сегодня в честь Дня города Владивостока, расширяют доступность культурного наследия – их можно подписать и бесплатно отправить по России друзьям и близким», – подчеркнул директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

Отметим, выпуск почтовой открытки состоялся в первый день «Недели премьер», которая ежегодно проводится ко дню образования галереи. Особенность формата проведения мероприятия в этом году продиктована соблюдением профилактических мер. Для зрителей подготовлены новые онлайн выставки, презентации, документальные фильмы и авторские программы.

ИСТОЧНИК KP.RU