2020-06-23T07:49:24+03:00
Общество

Хабаровчане бьются с гусеницами на улицах Владивостока

Спецкомпания из соседнего региона опрыскала инсектицидами 22 тыс. кв. м. растительности в столице Приморья [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Специализированная хабаровская компания «Профилактика» из Хабаровска провела обработку. Фото: сайт администрации ВладивостокаСпециализированная хабаровская компания «Профилактика» из Хабаровска провела обработку. Фото: сайт администрации Владивостока
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В понедельник, 22 июня, во Владивостоке провели профилактическую обработку растительности от ложногусениц ясеневого пилильщика, которые атакуют деревья краевого центра. Как сообщает мэрия, обработаны участки, где произрастают ясени — места концентрации бледного ясеневого пилильщика.

— Год назад ясеневый пилильщик атаковал деревья в районе Второй Речки. По оценке специалистов, вредитель не должен был перезимовать, но для него сложились благоприятные погодные условия, в том числе хороший снежный покров. Стоит отметить, что пилильщик не наносит вреда человеку, поедая только листву ясеней. В целях профилактики провели обработку. На следующий год, если погодные условия будут способствовать распространению ложногусениц, проведём дополнительные обработки, — прокомментировали ситуацию представители городского управления дорог и благоустройства.

Обработку провела специализированная хабаровская компания «Профилактика». Было обработано около 22 тысяч квадратных метров зеленых зон на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до остановки «Постышева». Эту территорию выбрали из-за выявления большого процента поврежденных деревьев.

СПРАВКА:

В соответствии с СанПиН мероприятия по обработке данными видами препаратов носит ряд рекомендаций и запретов. Так, запрещена обработка ближе 50 метров от жилых домов, на улицах города при необходимости проводятся очаговые обработки методом наземного опрыскивания с минимальной нормой расхода пестицидов при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

Территорию выбрали из-за выявления большого процента поврежденных деревьев. Фото: сайт администрации Владивостока

Территорию выбрали из-за выявления большого процента поврежденных деревьев. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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